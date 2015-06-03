مستقبل وطن الإسماعيلية تؤهل الشباب للتقدم لمسابقة مساعدى المحافظين

أعلن حزب مستقبل وطن بالإسماعيلية عن دعمه لملف مجلس شباب المحافظين والوزراء الذى طرحته مؤخرا وزارة الشباب والرياضة، وذلك من أجل إدخال الشباب فى صنع القرار ومساندة الجهات الحكومية خلال الفترة القادمة، بمعايير وشروط حددتها الوزارة للمتقدمين فى الإعلان التى أصدرته بخصوص ذلك الملف.

وقال خليل السيسى أمين الحزب بالإسماعيلية، إن الحزب ينوى تنظيم مؤتمر صحفى مساء اليوم الأربعاء، بمقر الحزب وذلك للإعلان عن استقباله لجميع شباب الإسماعيلية المتقدمين فى المجلس، مؤكدا أنه خلال المؤتمر سنعلن عن برنامج تدريبى سيدرب للمتقدمين من خلال الحزب لتأهيلهم للانضمام لمجلس المحافظين والوزراء .

وأكد خليل السيسى، على الدفع بعدد كبير من الشباب أعضاء الحزب فى هذا المجلس وذلك بعد تدريبهم، لتقديم وجوه جديدة للساحة السياسية، وإشراك الشباب فى صنع واتخاذ القرار خلال الفترة القادمة.

وأضاف السيسى أن الحزب سيعلن خلال المؤتمر المذكور عن خطوات استقبال شباب المحافظة حسب المعايير التى حددتها الوزارة بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالدولة لهذا الملف.