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أسبوع ثقافى بقرية شبشير الحصة بمحافظة الغربية

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تنظم إدارة التدريب وإعداد القادة الثقافيين برئاسة الدكتورة هويدا عبد الرحمن أسبوع ثقافى بقرية شبشير الحصة التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية وذلك ضمن فعاليات البرنامج التدريبى " تنمية مهارات المحرك الثقافى " حيث تشهد القرية نشاط ثقافيا وفنيا متنوعا يشرف عليه وينفذه 40 من شباب العاملين بالهيئة العامة لقصور الثقافة من مختلف محافظات الجمهورية.

وتضم ورش للموسيقى والرسم وتصنيع عرائس و" artist book " كتاب الفنان وثقافة علمية ومحو امية ورشة بوسترات وخزف وصلصال ومسرح وورشة تمثيل صامت وسينما ورسم الجداريات والرسم والتلوين والرسم بالرمل.

وقال وائل الجيار مسئول ورشة " artist book " أن الهدف من الورشة أن يقوم الاطفال بعمل كتابهم الفنى ويختاروا بأنفسهم الألوان والحجم والخامات، وشهدت ورشة تصميم العرائس إقبالا من الأطفال والنساء.

وقالت صفاء كامل مسئول الورشة أن الورشة تستخدم خامات من البيئة بهدف تعليم الأمهات والأطفال إعادة استخدام تلك الخامات الاستخدام الأمثل بطريقة غير مكلفة موضحة أن الهدف من ورشة التمثيل الصامت تعليم الاطفال من الصم والبكم فن التمثيل.

الأطفال يشاركون فى إحدى ورش العمل التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة -اليوم السابع -6 -2015
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الأطفال يشاركون فى إحدى ورش العمل التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة

الأطفال يتعلمون التلوين -اليوم السابع -6 -2015
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الأطفال يتعلمون التلوين

إحدى المشاركات فى البرنامج التدريبى تعلم الأطفال الرسم -اليوم السابع -6 -2015
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إحدى المشاركات فى البرنامج التدريبى تعلم الأطفال الرسم

تعليم الأطفال الغناء -اليوم السابع -6 -2015
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تعليم الأطفال الغناء


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