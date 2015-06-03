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رئيس جامعة القناة يستقبل مطران الأقباط الكاثوليك

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رئيس جامعة القناة يستقبل مطران الأقباط الكاثوليك رئيس جامعة القناة يستقبل مطران الأقباط الكاثوليك
استقبل الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس بمكتبه أمس الثلاثاء نيافة الأنبا مكاريوس توفيق مطران الأقباط الكاثوليك بالإسماعيلية يرافقه جرجس دميان، وحضر اللقاء المهندس إبراهيم عبد الرحمن مدير عام الإعلام بالجامعة، وذلك لتقديم التهانى من الأنبا مكاريوس بمناسبة احتفال المسلمين بليلة النصف من شعبان وقرب حلول شهر رمضان المعظم.

وأكد الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة على تميز العلاقات التى تربط نسيجى الشعب المصرى من الأقباط والمسلمين ومدى اتحادهم فى مختلف المناسبات، ولن يستطيع أى قوة فى العالم أن تفرق وحدتنا، وأعرب عن سعادته البالغة بهذه الزيارة المباركة.

وقال الأنبا مكاريوس توفيق مطران الأقباط الكاثوليك إن الشعب المصرى لم يعرف فى تاريخه أى فرقة وأن زيارته تأتى لتقديم التهانى للأشقاء المسلمين وتقديم التبركات بحلول ليلية النصف من شعبان واقتراب شهر رمضان، مؤكدا أن هناك تعاون مجتمعى كبير يربط الجامعة بكل المؤسسات بالإسماعيلية ويسعده امتداد هذا التعاون مع الكنيسة الكاثوليكية، خاصة أنهم بصدد بناء مدرسة بالمواصفات التربوية العالمية بالقنطرة.

وأشار الأنبا مكاريوس إلى أن الكنيسة ورجالها وقياداتها حريصة على التوحد مع صفوف الشعب المصرى من أجل إعلاء ورفعة شأن هذا البلد.

وأضاف إبراهيم عبدالرحمن مدير إعلام الجامعة أن هذا اللقاء يأتى فى إطار تأكيدات مطرانية الأقباط الكاثوليك بالإسماعيلية على الوقوف صفا واحدا مع كل أجهزة الدولة من أجل الحفاظ على سلامة وأمن الوطن والمواطنين وتأكيدا للوحدة الوطنية بين مختلف طوائف الشعب المصرى مسلمين وأقباط كنسيج واحد للوطن.

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مصر 365