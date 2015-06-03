محافظ الإسكندرية: لم يتم منعى من حفل القوات البحرية بافتتاح شركة الترسانة

علق هانى المسيرى محافظ الإسكندرية، على البلبلة التى أثيرت فى الفترة الأخيرة حول عدم حضوره الاحتفالية التى نظمتها القوات البحرية بالإسكندرية لإعادة افتتاح شركة الترسانة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلا: "كنت مع السيسى فى احتفالية الترسانة ولم يتم منعى".

وأكد فى تصريحات لتليفزيون الإسكندرية مساء أمس الثلاثاء، أنه حضر الاحتفالية ولا صحة لمنعه من دخول المنشآت العسكرية، كما ردد البعض.

كان هشام رجب المحامى، قام بإرسال إنذارًا على يد محضر برقم 6359 لكل من وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية، كل بصفته، ينذرهما فيه بمنع هانى المسيرى محافظ الإسكندرية، من الدخول أو الاقتراب من أى منشأة عسكرية، وذلك بسبب الجمع بين الجنسية المصرية والأمريكية.

وقال هشام رجب المحامى، فى موضوع الإنذار، أن الإنذار جاء بناء على القرار الصادر من وزير الدفاع والإنتاج الحربى، رقم 86 بمنع مزدوجى الجنسية من أداء الخدمة العسكرية.