قطع مياه الشرب عن 4 مراكز بالشرقية لمدة يومين

أعلنت محافظة الشرقية عن انقطاع مياه الشرب اعتباراً من صباح اليوم الأربعاء حتى الساعة الخامسة عصر يوم الخميس، وذلك لقيام هندسة رى الصالحية الجديدة، بغلق ترعة الوابورات، للقيام بأعمال التطهير ونظافة الترعة من الحشائش والمخلفات.

ويترتب على هذه الصيانة وقف محطة مياه السعدية بقطاع فاقوس ومحطة مياه القرين المرشحة المغذية من مياه هذه الترعة، ما يؤدى لقطع المياه عن المراكز ومناطق: "مركز ومدينة فاقوس والقرى التابعة، الوحدات المحلية بمركز ومدينة أبو كبير "منشية رضوان - الرحمانية - بنى عياط - مدخل مدينة أبو كبير من ناحية فاقوس" مركز ومدينة الحسينية "الوحدة المحلية بقهبونة - الوحدة المحلية بالإخيوة" مدينة القرين.

وناشدت المحافظة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات العامة والخاصة وجميع المدارس والمعاهد الأزهرية بتدبير احتياجاتهم من المياه طوال فترة أعمال الصيانة.