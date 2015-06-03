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الرئيس اليمنى الأسبق يصل مصر لبحث التوصل إلى هدنة قبل شهر رمضان

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الرئيس اليمنى الأسبق يصل مصر لبحث التوصل إلى هدنة قبل شهر رمضان الرئيس اليمنى الأسبق يصل مصر لبحث التوصل إلى هدنة قبل شهر رمضان
وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة مساء أمس الثلاثاء، الرئيس اليمنى الأسبق على ناصر محمد قادما من مسقط فى زيارة لمصر تستغرق عدة أيام، فى إطار جولة من أجل التوصل إلى هدنة إنسانية فى اليمن قبل شهر رمضان القادم وبدء مشاورات لحل الأزمة.

وذكرت مصادر مطلعة شاركت فى استقبال الرئيس اليمنى الأسبق، أنه من المقرر أن يلتقى على ناصر محمد خلال زيارته مع عدد من المسئولين والشخصيات سواء المصرية أو العربية أو اليمنية المقيمة فى ، لبحث وقف الحرب الدائرة فى اليمن والتوصل إلى حل للأزمة اليمنية والتوصل إلى هدنة خاصة قبل شهر رمضان.

وأفادت المصادر أنه من المقرر أيضا أن يتم "استعراض المبادرة التى طرحها الرئيس اليمنى الأسبق الشهر الماضى بالتعاون مع القيادى الجنوبى محمد على أحمد والتى تضمنت عشر نقاط منها الوقف الفورى للحرب من قبل جميع الأطراف والانسحاب الفورى غير المشروط لوحدات الجيش والميليشيات المسلحة المتحالفة معها من محافظة عدن ومن جميع المحافظات على يتزامن الانسحاب مع تسليم المحافظات لقيادات عسكرية وأمنية من أبنائها، تقوم بحفظ الأمن فيها والشروع فى إنشاء قوة عسكرية وأمنية لحماية المواطنين والإسراع فى تقديم الإغاثة للمواطنين فى كافة المحافظات المتضررة مع الإفراج عن جميع المعتقلين، وإيقاف كل الحملات الإعلامية المتبادلة بين جميع الأطراف وتهيئة الوضع لبدء حوار سياسى لبناء اليمن".

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