الفريق مميش: نعرض فى ألمانيا الفرص الاستثمارية بمشروع قناة السويس الجديدة

صرح الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، بأن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى الحالية لبرلين ستشهد عرضا مفصلا حول الفرص الاستثمارية المتاحة فى محور تنمية قناة السويس، خاصة فى ظل التفوق الألمانى المعروف فى مجالات صناعة بناء وصيانة السفن والبنية التحتية والطاقة .

وأضاف مميش، فى تصريحات صحفية فى برلين أمس الثلاثاء، أنه سيتم شرح احتياجات مصر من الطاقة وكافة فرص الاستثمار بالمشروع وفى نفس الوقت سيتم الاستماع منهم للعروض الاستثمارية المختلفة.

ووصف "مميش"، الزيارة بأنها خطوة هامة للأمام وتأتى فى إطار حرص مصر على الانفتاح على العالم وعدم الثبات فى مكانها، مشيرا إلى أن التحركات الخارجية الحالية من كافة أجهزة الدولة الغرض منها جذب أكبر قدر من الشركات العالمية والاستثمارات إلى مصر وكافة جولات السيسى تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد المصرى.

وأضاف مميش أنه لا يمكن لمصر أن تكون قوية سياسيا إلا إذا كانت قوية اقتصاديا، لافتا إلى أن المشروعات التى سيتم عرضها أيضا تشمل مجال صناعة السيارات والسفن والطاقة، لافتا أن هناك عروضا من شركات ألمانية لإنتاج الكهرباء من خلال وحدات متنقلة فى محور قناة السويس وهو الاتجاه العالمى فى توليد الكهرباء .

وأكد أن مصر يجب أن تبدأ من حيث انتهى الآخرون للحاق بركب العصر والتقدم، مشيرا إلى قدرة المصريين على تحقيق ذلك وضرب مثلا واضحا لما تحقق فى مصر والمتمثل فى انشاء قناة السويس الجديدة.

وأشار إلى أنه فى أقل من عام تمكن المصريون من الحفر فى الصخور لإنشاء قناتهم الجديدة، وأوضح أن مشاركته فى الزيارات الرئاسية ترجع إلى أهمية مشروع محور قناة السويس وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسى للترويج له بشكل كبير فى منطقة تجمع لصناعة اللوجيستيات فى العالم بالكامل، ولذلك نحاول شرح عوائد وفرص الاستثمار المتاحة، مؤكدا أن مصر ستعود بقوة إلى خريطة الاستثمار العالمية.

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