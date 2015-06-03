حصرياً: MBC تخرج "طريق المعلمات" من سباق رمضان

علمت مصادر "سيدتي نت" أن قناة MBC قررت إخراج المسلسل السعودي الاجتماعي "طريق المعلمات" من سباق رمضان وخريطتها الدرامية، وتأجيل عرضه إلى ما بعد الشهر الفضيل.

ويعد أول عمل سعودي تم تصويره ومونتاجه قبل أشهر من شهر رمضان هذا الموسم، حيث صور بالكامل في منطقة الاحساء بالمملكة، وسط كواليس ودية للغاية فأغلب بطلات العمل من الفنانات تربطهن علاقة زمالة وصداقة منذ سنوات مما انعكس على أجواء كواليس المسلسل الذي ساده المرح والكوميديا بين الجميع.

ويناقش المسلسل في قالب تراجيدي مشوق، العديد من القضايا والمشاكل التي تتعرّض لها المعلمات خاصة أماكن العمل البعيدة عن منازلهن وحوادث الطرقات التي يتعرضن لها، وتأثير عملهن على حياتهن الزوجية.

يشار إلى أن "طريق المعلمات" من إنتاج شركة "صباح بيكتشر" ومنتج منفذ شركة "الصدف"، وتأليف بشاير محمد، إخراج سائد بشير الهواري، وبطولة: زهرة عرفات ومروة محمد وهيفاء حسين وأميرة محمد وشيماء سبت وحسن عسيري وإبراهيم الحساوي وابرار سبت وشفيقة يوسف وريم أرحمة وأسيل عمران وشمعة محمد وإلهام علي وسناء الصالح وأغادير السعيد وإيمان البلوشي.