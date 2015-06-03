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بالصور: وصول إليسا وملحم زين إلى المغرب للمشاركة في الموازين

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بالصور: وصول إليسا وملحم زين إلى المغرب للمشاركة في الموازين بالصور: وصول إليسا وملحم زين إلى المغرب للمشاركة في الموازين

الثلاثاء 02-06-2015 17:45

رصدت كاميرا "سيدتي نت " مساء أمس وصول الفنانة إليسا إلى فندق تور حسان للمشاركة الليلة في مهرجان الموازين. ولحظة وصولها منعت المصورين من التقاط صور لها كونها مرهقة من عناء السفر واعدة إياهم أنها سوف تسمح للصحافة بإجراء لقاءات معهم في اليوم التالي. وتوجهت مسرعة الى جناحها الخاص. وبعد خمس دقائق من وصول إليسا، وصل الفنان ملحم زين برفقة والده ويوسف حرب. وقد بدا عليه الإرهاق من عناء السفر. ورغم ذلك صرّح للوسائل الإعلامية المغربية عن أهمية مهرجان الموازين بالنسبة إليه. بعد ذلك توجّه إلى جناحه الخاص.

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سيدتي