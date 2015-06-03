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خاص لـ "سيدتي نت": إسماعيل مبارك يغني تيتر مسلسل "منا وفينا"

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خاص لـ "سيدتي نت": إسماعيل مبارك يغني تيتر مسلسل "منا وفينا" خاص لـ "سيدتي نت": إسماعيل مبارك يغني تيتر مسلسل "منا وفينا"

الثلاثاء 02-06-2015 22:26

أكدت مصادر لـ"سيدتي نت" أن الفنان الشاب إسماعيل مبارك سيقوم بغناء تيتر البداية للمسلسل السعودي الكوميدي الاجتماعي "منا وفينا"، الذي يشارك في بطولته نخبة من أهم نجوم الفن السعودي، وسيعرض رمضان المقبل على شاشة التلفزيون السعودي في الفترة الذهبية.

ومن المقرر أن يسجّل الفنان الشاب إسماعيل مبارك الأغنية قريباً جداً، وهي من كلمات الشاعر عبدالله أبو راس وألحان ناصر الصالح اللذين قدما من قبل العديد من الأعمال الناجحة والهامة في الأغنية والخليجية.

"منا وفينا" من إنتاج "هيئة الإذاعة والتلفزيون"، والمنتج المنفذ مؤسسة "جديرة للإنتاج الفني"، وتأليف ورشة نص أشرف عليها الفنان عبدالله السدحان وضمت الكتاب عنبر الدوسري، وحسين الراشد، وسعد المدهش، وإخراج أسد فولادكار، وبطولة: عبدالله السدحان، وفهد الحيان، وحسن عسيري، ومحمد العيسى، وعبدالمحسن النمر، وزهرة عرفات، وليلى السلمان.

 

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سيدتي

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