الديدجي "أفيتشي" يتفوق على جينيفير لوبيز في جلب جمهور" موازين"

فاق جمهور "أفيتشي"، الديدجي السويدي العالمي المعروف، الـ 200 ألف متفرج ، و هو رقم قياسي يحققه نجم عالمي منذ بداية المهرجان في دورته الرابعة عشر . و قد تمكن هذا الديدجي الشاب من شد انتباه معجبيه بصخب على مدى أزيد من ساعتين في اليوم الرابع للمهرجان ، و اعترف أمام جمهوره أن حفله المغربي هذا يعدّ من أفضل حفلات حياته .

"أفيتشي" يحضر لأول مرة للمغرب ليحيي فيه حفلاً ضخماً بهذا الشكل، بل لعلّها المرة الوحيدة في العالم العربي التي ينظم فيها "أفيتشي" حفلاً بهذا الحجم في الهواء الطلق. و قد نقل التلفزيون المغربي أجواء هذه السهرة الليلية التي لم تثن الشباب عن حضورها رغم التزاماتهم الدراسية في اليوم التالي ، و بدا الجميع في انسجام تام مع السويدي الشاب الذي أرسل لوحات موسيقية و إلكترونية عبر شاشة ضخمة تنقل مناظر من الطبيعة و من رسومات هندسية مبهرة أبدعتها أزرار الكمبيوتر.

الحفل كان صاخباً و ناجحاً و أبان أن المغرب بلد الانفتاح على كل الثقافات ، حيث حظي في نفس الوقت على منصة النهضة حفل الفنان ماهر زين بإقبال واسع و هو يؤدي أغاني دينية رددها معه الجمهور عن ظهر قلب ، كما لقيت الموسيقى المغربية على منصة سلا إقبالاً خاصاً، و استمتع جمهور مدينة سلا بـ"مجموعة السهام" المغربية المعروفة بأدائها أغاني ملتزمة .