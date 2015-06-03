أخبار عاجلة

فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية -
فيديو| وكيل النقابة: المحامية صفعتني على وجهي لما قولتلها أنتي «ست مستفزة» -
«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

الديدجي "أفيتشي" يتفوق على جينيفير لوبيز في جلب جمهور" موازين"

Google+ Print

الثلاثاء 02-06-2015 22:50

فاق جمهور "أفيتشي"، الديدجي السويدي العالمي المعروف، الـ 200 ألف متفرج ، و هو رقم قياسي يحققه نجم عالمي منذ بداية المهرجان في دورته الرابعة عشر . و قد تمكن هذا الديدجي الشاب من شد انتباه معجبيه بصخب على مدى أزيد من ساعتين في اليوم الرابع للمهرجان ، و اعترف أمام جمهوره أن حفله المغربي هذا يعدّ من أفضل حفلات حياته .

"أفيتشي" يحضر لأول مرة للمغرب ليحيي فيه حفلاً ضخماً بهذا الشكل، بل لعلّها المرة الوحيدة في العالم العربي التي ينظم فيها "أفيتشي" حفلاً بهذا الحجم في الهواء الطلق. و قد نقل التلفزيون المغربي أجواء هذه السهرة الليلية التي لم تثن الشباب عن حضورها رغم التزاماتهم الدراسية في اليوم التالي ، و بدا الجميع في انسجام تام مع السويدي الشاب الذي أرسل لوحات موسيقية و إلكترونية عبر شاشة ضخمة تنقل مناظر من الطبيعة و من رسومات هندسية مبهرة أبدعتها أزرار الكمبيوتر.

الحفل كان صاخباً و ناجحاً و أبان أن المغرب بلد الانفتاح على كل الثقافات ، حيث حظي في نفس الوقت على منصة النهضة حفل الفنان ماهر زين بإقبال واسع و هو يؤدي أغاني دينية رددها معه الجمهور عن ظهر قلب ، كما لقيت الموسيقى المغربية على منصة سلا إقبالاً خاصاً، و استمتع جمهور مدينة سلا بـ"مجموعة السهام" المغربية المعروفة بأدائها أغاني ملتزمة .

 

 

 

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي