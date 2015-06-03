أسعد الزهراني وطارق الحربي رهان "روتانا خليجية" في كوميديا رمضان

تراهن "روتانا" خليجية على الفنانين السعوديين أسعد الزهراني وطارق الحربي على جذب الجمهور السعودي والخليجي العاشق للكوميديا لشاشتها في الشهر الفضيل هذا العام، من خلال مسلسل "سوبر محصل"، بعد فسخ تعاقدها منذ أشهر مع الفنان فايز المالكي الذي قدم رمضان الماضي مسلسله "خميس بن جمعة".

وتستعين القناة بالثنائي الزهراني والحربي اللذين تشاركا في الكثير من الأعمال من قبل، وقدما عدداً كبيراً من أهم المشاهد الكوميدية في أعمال مثل "واي فاي" وغيرها، كما أن هناك انسجام وكيمياء خاصة بينهما والمخرج والمؤلف ومنتج العمل ثامر الصيخان، ويمثلون جيل مختلف يطرح أسلوب مغاير لما يُقدم في الدراما المحلية، وظهر ذلك بوضوح في أعمالهم كمجموعة مثل "كوميدو"، و"أم الحالة"، و"النشرة_الـ"، وغيرها.

وكان قد تردد أن قيام أسعد الزهراني ببطولة مسلسل "سوبر محصل"، قد يغضب الفنان ناصر القصبي على الرغم من مشاركة الأخير في مسلسل "سيلفي" الذي سيعرض على "mbc" في رمضان، واشتراط القصبي ألا يشارك الزهراني في أي عمل آخر، ولكن الزهراني أكد بأنه غير مرتبط بأي عقد احتكاري مع أي جهة إنتاجية قناة أو شركة إنتاج، مبيناً أنه شارك مع الفنان الكبير ناصر القصبي كضيف في بعض الحلقات، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي شروط تمنعه من المشاركة في أي عمل آخر لا سيما وأن القصبي لم ولن يطلب ذلك من أي ممثل، لأنه فنان كبير وقدير ومرن في التعامل حسب وصفه.

ويعتمد العمل على المؤثرات البصرية التي تُعد غير مسبوقة عربياً من خلال طاقم احترافي، ويضم باقة من الفنانين بجانب أسعد وطارق، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من نجوم الشبكات الاجتماعية والتلفزيون الذين سيحلون ضيوفاً على الحلقات.

و"سوبر محصل" مسلسل كوميدي متصل منفصل، يعتمد على كوميديا الموقف بالإضافة إلى الإفيهات، ويطرح وجهة نظر الشاب البسيط في مجتمعه من خلال راوي يتذكر من خلاله قصة "سعد محصل" الذي يلعب دوره أسعد الزهراني الضعيف الشخصية والمصاب بمرض انفصام الشخصية، بحيث يتحول من شخص عادي يعمل في شركة تقسيط إلى بطل ذو قوة خارقة يواجه الآخرين بطريقة الأفلام الهندية، فيما يلعب طارق الحربي دور صديق الزهراني المقرّب وصهره.

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