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بالفيديو..المتحدث باسم الرئاسة:السيسى يلتقى زعيم الأغلبية بالبرلمان الألمانى غداً

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بالفيديو..المتحدث باسم الرئاسة:السيسى يلتقى زعيم الأغلبية بالبرلمان الألمانى غداً بالفيديو..المتحدث باسم الرئاسة:السيسى يلتقى زعيم الأغلبية بالبرلمان الألمانى غداً

قال السفير علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيلتقى زعيم الأغلبية فى البرلمان الألمانى غداً الأربعاء.
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وشرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، خلال حديثه مع وفد الصحفيين، المشارك لتغطية زيارة الرئيس السيسى للعاصمة الألمانية برلين، جدول أعمال الرئيس فى ألمانيا والمجر.

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مصر 365

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