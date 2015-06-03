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القبض على عبد العظيم الشرقاوى عضو مكتب إرشاد الإخوان لتحريضه على العنف

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القبض على عبد العظيم الشرقاوى عضو مكتب إرشاد الإخوان لتحريضه على العنف القبض على عبد العظيم الشرقاوى عضو مكتب إرشاد الإخوان لتحريضه على العنف
ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على عبد العظيم الشرقاوى، عضو مكتب الإرشاد، لاتهامه بالتحريض على العنف، والإرهاب، ضد قوات الشرطة، والجيش، فى أعقاب ثورة 30 يونيو.

ويُعَد عبد العظيم الشرقاوى أخطر رجال الجماعة فى صعيد ، والذى خطط للعمليات الإرهابية التى وقعت فى أعقاب فض اعتصام رابعة العدوية، وهو مطلوب فى قضايا عنف وإرهاب.

عبد العظيم أحمد أبو سيف أحمد الشرقاوى، من مواليد 16 أبريل 1950، بقرية أشمنت بمركز ناصر شمال بنى سويف، حاصل على بكالوريوس زراعة 1973 بجامعة عين شمس، عمل مهندسا بإدارة المكافحة بمحافظة الفيوم، ثم عمل بإدارة التقاوى، ثم مدير إدارة الإنتاج الحيوانى بناصر، فمدير إدارة الخدمات الزراعية بالإدارة الزراعية حتى خرج إلى المعاش.

وكان عضو مجلس الشعب عن دائرة ناصر ببنى سويف عام 2005– 2010 بكتلة جماعة الإخوان، وهو الأمين العام السابق لحزب العمل ببنى سويف.

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مصر 365

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