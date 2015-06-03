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بيان للإخوان: القبض على قيادات مكتب الإرشاد لن يُثنينا عن التظاهر

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بيان للإخوان: القبض على قيادات مكتب الإرشاد لن يُثنينا عن التظاهر بيان للإخوان: القبض على قيادات مكتب الإرشاد لن يُثنينا عن التظاهر
أصدرت جماعة الإخوان، بياناً اليوم الثلاثاء، حرضت فيه أعضاء التنظيم على التصعيد، بعد إلقاء القبض على عبد الرحمن البر، ومحمود غزلان، عضوى مكتب الإرشاد.

كما كشفت الجماعة فى بيانها، أنه تم القبض على "عبد العظيم الشرقاوى"، عضو مكتب الإرشاد، ليصل عدد من تم القبض عليهم من أعضاء مكتب الإرشاد خلال أسبوع إلى 4 أعضاء.

وزعمت الجماعة أن القبض على قيادات مكتب الإرشاد لن يؤثر فى تحركاتها، ولن يثنيها عن التظاهر، كما زعمت الجماعة أنه لن يستطيع أحد وقفها، وحرضت الجماعة انصارها وحلفاءها بالرجوع إليها، وأضاف البيان: "لنقف صفا واحدا".

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مصر 365