الاتحاد الإسرائيلى لكرة القدم: "بلاتر" قدم لنا خدمات كبيرة لن تنسى

قال موقع "واللا" الإسرائيلى، إن الاتحاد الإسرائيلى لكرة القدم أعرب عن أسفه لاستقالة جوزيف بلاتر من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لافتًا إلى أن "بلاتر" قدم مساعدات كبيرة للكرة الاسرائيلية لا يمكن أن تنسى.

وأضاف الموقع الإسرائيلى، أن "بلاتر" منع تجميد عضوية إسرائيل فى الاتحاد الدولى من خلال التوسط مع الفلسطينيين لسحب الطلب الذى تقدمت به اللجنة الأولمبية الفلسطينية برئاسة جبريل الرجوب.

وأكد الموقع أن القرارات التى اتخذها كونجرس الفيفا يوم الجمعة الماضي لن تتغير بتغير رئيس الاتحاد أو باستقالة جوزيف بلاتر.

الفائزون والخاسرون فى استقالة بلاتر من رئاسة "الفيفا"

تعرف على السبب الرئيسى وراء استقالة بلاتر

>