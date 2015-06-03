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النيابة تستمع لأقوال صحفية فى اتهامها لرئيس تحريرها بسبها وقذفها

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النيابة تستمع لأقوال صحفية فى اتهامها لرئيس تحريرها بسبها وقذفها النيابة تستمع لأقوال صحفية فى اتهامها لرئيس تحريرها بسبها وقذفها
تباشر نيابة بولاق أبو العلا، التحقيق فى البلاغ المقدم من صحفية بإحدى المؤسسات القومية ضد رئيس تحريها تتهمه فيها بالسب العلنى والقذف و الشروع فى التعدى عليها.

استمعت النيابة إلى أقوال "ا .ف" الصحفية فى البلاغ المقدم منها رقم 1007 إدارى بولاق أبو العلا والتى أكدت قيام رئيس التحرير " ج . ح " بالتعدى عليها بالقول فى مقر الجريدة أمام الجميع .

كما استمعت النيابة إلى أقوال عدد من الشهود الذين أكدوا صحة الواقعة وحدوثها، وجار استكمال سماع الشهود على أن تستدعى النيابة المشكو فى حقه لسماع أقواله.

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مصر 365