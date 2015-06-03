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الأعلى للثقافة: مصر حريصة على تبادل الخبرات مع إفريقيا لوقف الإختراق الخارجي

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الأعلى للثقافة: مصر حريصة على تبادل الخبرات مع إفريقيا لوقف الإختراق الخارجي الأعلى للثقافة: مصر حريصة على تبادل الخبرات مع إفريقيا لوقف الإختراق الخارجي

الدكتور محمد عفيفي أثناء حديثه

قال أمين عام المجلس الأعلى للثقافة الدكتور محمد عفيفي، إن الدول الإفريقية لديها حنين للرجوع إلى ، وأنه يجب الإهتمام بالقارة الإفريقية في مجالي الفن والثقافة.

وأضاف عفيفي في لقاء له ببرنامج “مصر في ساعة”، الذي يُذاع على قناة “الغد العربي”، مساء اليوم، مع الإعلامي محمد المغربي: “نحن توقعنا إقبال الدول الإفريقية المشاركة في الملتقى الدولي للثقافات الإفريقية بمصر”، موضحاً أن مصر أدركت حالياً إستخدام القوة الناعمة من خلال تفعيل دور الثقافة في إفريقيا.

وتابع عفيفي أن 24 دولة شاركت من أصل 53 دولة أفريقية في الملتقى الثقافي، بالإضافة إلى مشاركة مائة باحث من كافة الدول الإفريقية، مضيفاً أن مصر تهتم بالقارة الإفريقية حالياً من خلال الأدب المصري الذي يركز على الثقافة الإفريقية، خاصة وأن بعض الدول الخارجية تحاول إختراقها ثقافياً.

وإستطرد عفيفي : “الهدف من إقامة المهرجانات، هو تبادل الخبرات الثقافية بين الأدباء والفنانين الأفارقة في أعمال فنية مشتركة، حيث أن القارة الإفريقية ، رائدة في مجال الثقافة، والفن، وحصدت العديد من الجوائز العالمية.

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