دييجو كوستا: لن أرحل عن تشيلسي

(إفي): أكد المهاجم الإسباني البرازيلي دييجو كوستا لاعب تشيلسي الإنجليزي اليوم حول الشائعات التي تؤكد انه يرغب في العودة في الموسم المقبل إلى الدوري الإسباني، انه "سعيد للغاية" في لندن و"البلوز".

وقال كوستا لتلفزيون الفريق بسؤاله اذا ما كان سعيدا في انجلترا "الرد بسيط للغاية. الموسم الاول دائما ما يكون صعبا، وخاصة من حيث التأقلم مع الفريق، لكن ليس لدي اي دافع للرحيل من هنا".

وذكر اللاعب الدولي، الذي سجل 20 هدفا في البريميير ليج في موسمه الاول "إنني سعيد في تشيلسي.. الجمهور يحبني وأرغب في البقاء هنا".

وتوج كوستا (26 عاما)، الذي وصل الصيف الماضي إلى تشيلسي قادما من أتليتكو مدريد مقابل 32 مليون جنيه إسترليني (40 مليون يورو)، الموسم الجاري بلقبين مع الفريق اللندني وهما الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس رابطة الدوري.

وصرح "من الرائع اللعب في الدوري الممتاز والتتويج بلقبين في عامي الأول.. سأكون مستعدا الموسم المقبل ومستعدا للتتويج بلقبين اخرين".

واختير كوستا الثلاثاء أفضل لاعب في المباراة التي فاز فيها تشيلسي بهدف نظيف على سيدني في ودية خاضها "البلوز" في إطار جولته بتايلاند واستراليا.

وأكد "التجربة كانت رائعة. شاهدت ثقافتين مختلفتين الأولى في تايلاند والثانية في استراليا. احمل ذكريات لهذه الجولة التي لن أنساها طوال حياتي".