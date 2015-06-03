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مصدر أمني بمطار القاهرة : « لا أساس من الصحة لمنع البدوي من السفر »

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مصدر أمني بمطار القاهرة : « لا أساس من الصحة لمنع البدوي من السفر » مصدر أمني بمطار القاهرة : « لا أساس من الصحة لمنع البدوي من السفر »

السيد البدوى

نفي مصدر أمني مسئول بمطار القاهرة الدولي تماما ما زعمته بعض المواقع الإليكترونية عن منع الدكتور السيد البدوي , رئيس حزب الوفد, من السفر للسودان من مطار القاهرة لحضور حفل تنصيب الرئيس السوداني عمر البشير.

وأوضح المصدر أنه لا أساس من الصحة لهذا الخبر حيث أن الدكتور البدوي لم يتقدم للسفر من الأساس وبالتالي لم يتم منعه أو تحرر مذكره بمنعه من السفر .

وكانت بعض المواقع الإلكترونية قد نشرت مساء اليوم خبرا يفيد بمنع الدكتور البدوي من السفر بزعم إدراجه على قوائم الممنوعين من السفر علي خلفية تحقيق قضائى .

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