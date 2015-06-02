لويس إنريكي: نهائي دوري الأبطال؟ مستقبلي لا يعتمد عليه

(إفي): أكد المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، لويس إنريكي اليوم إن استمراره في منصبه لا يعتمد على نتيجة نهائي دوري أبطال أوروبا السبت المقبل أمام يوفنتوس الإيطالي بالعاصمة الألمانية برلين.

وأعرب المدرب عن فخره بالعمل الذي قام به طوال الموسم مشيرا إلى أنه لم يغير شخصيته أو طريقة عمله خلال تلك الفترة.

وأضاف إنريكي "أنا لا أعيش في عالم الأقطاب المتنافرة، أنا نفس الشخص الذي بدأ الموسم، كل ما يهمني هو القيام بعملي والاستمتاع به".

واعترف المدير الفني للبرسا بأنه يشعر بالحماس لتحقيق الثلاثية أكثر من كون الأمر يتعلق بجلب لقب دوري الأبطال الخامس لبرشلونة.

وتابع إنريكي "ستكون المرة الثانية التي يحقق فيها الفريق الثلاثية.. هل هي أكبر مباراة في حياتي؟ الحقيقة إنني لم أفكر فيها بهذه الطريقة، إنها فرصة لخوض نهائي أخر وأنا سعيد بالوجود فيه".

وأوضح المدرب إنه يشعر بالقلق من كل شيء يتعلق بيوفنتوس حيث قال "ليست لديهم فكرة لعب واحدة، لا أعرف اذا ما كانوا سيسعون للضغط ام التكتل، أعتقد أنهم سيتأقلمون على حسب مجريات المباراة، مثل هذه المواجهات تكون مسلية بالنسبة للمدربين".

وأشار المدير الفني إلى أن أفضل طريقة للاستعداد لنهائي برلين تتمثل في التعامل مع الأمور بصورة طبيعية حيث تابع "لا يوجد شيء يطمئن مثل الحفاظ على العادات التي جلبت لك نتائج طيبة".

وأعرب إنريكي عن ثقته في أنه أيا كانت نتيجة المباراة فإن لاعبيه سيقدمون أفضل ما لديهم حيث صرح "لقد أقصينا أبطال إنجلترا وفرنسا وألمانيا والآن نلعب مع بطل إيطاليا، لقد قدمنا مستوى مرتفعا للغاية طوال البطولة".

وحذر المدرب في نفس الوقت من خطورة اليوفي حيث أردف "لقد تحسنوا كثيرا في مسألة التقدم بالكرة ولديهم أسماء مثل فيدال وبوجبا وموراتا الذي منحهم ميزة بدنية، هذا بخلاف مهارة تيفيز".

واعتبر انريكي أن مفتاح المباراة سيتمثل في "تقييد" أندريا بيرلو نجم خط وسط الـ"بيانكونيري".

وبخصوص تصريحات جورجيو كيليني عن لاعبه الأرجنتيني ليونيل ميسي والهدف الأول الذي سجله في نهائي كأس الملك وأن الـ"برغوث" لا يمكنه تكراره أمام خصم إيطالي علق بقوله "ليس لدي أي شك في أن ليو بامكانه تكرار تسجيل هذا الهدف أمام أي فريق في العالم"