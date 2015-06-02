تعرف كيف ستتم إدارة الفيفا ومن هو الرجل الأول مؤقتا

أعلن السويسري جوزيف سيب بلاتر استقالته من رئاسة الفيفا وبشكل مفاجيء بعد فوزه رسميا بدورة جديدة يوم الجمعة الماضي.

بلاتر يدير منظومة الاتحاد الدولي لكرة القدم منذ عام 1998 قبل أن يضع حدا لهذه المسيرة الطويلة اليوم الثلاثاء.

لكن التساؤلات طرحت عقب استقالة بلاتر.. من سيدير الفيفا؟ هل سيتم إسنادها لعيسى حياتو نائبه؟ أم سيكون من حق الأمير علي إدارتها حتى الانتخابات المقبلة.

رئيس الفيفا

ودعا بلاتر لعقد جمعية عمومية غير عادية من أجل انتخاب رئيس جديد للفيفا ومن المتوقع أن تتم في الفترة من ديسمبر وحتى مارس المقبل.

خلال تلك الفترة من سيكون رئيس الفيفا؟ الإجابة هو جوزيف بلاتر نفسه سيظل في منصبه رئيسا للاتحاد الدولي لكن ليس بالصلاحيات القديمة.

بلاتر أعلن عن برنامج إصلاحي سيقوده مواطنه دومينيكو سكالا رئيس لجنة التدقيق والامتثال في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ما هو البرنامج الإصلاحي؟

وفقا لهذا البرنامج الإصلاحي بلاتر وضع خطوطا عريضة لعملية الهيكلة العميقة التي يحتاجها الفيفا وستكون على اللجنة تسيير عملية التغيير هذه.

هذه الخطوات الإصلاحية كان قد سبق وأن تم اقتراحها لكنها قوبلت بالرفض من قبل أعضاء الفيفا، ويؤكد الاتحاد الدولي على التزامه بتنفيذ هذه الخطوات بعد الموافقة عليها.

سكالا يؤكد أن النتائج سابق التكهن بها لكنه يشدد على أن العمل سيكون وفقا للجدول المحدد له بما فيها تكوين أعضاء اللجنة التنفيذية والطريقة التي ستتم انتخابهم بها.