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مورينيو يهاجم ' لاعبه الصاعد ' بسبب عدم التزامه دفاعيا

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مورينيو يهاجم ' لاعبه الصاعد ' بسبب عدم التزامه دفاعيا مورينيو يهاجم ' لاعبه الصاعد ' بسبب عدم التزامه دفاعيا

انتقد جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي لاعبه الصاعد روبن لوفتس تشيك بسبب عدم التزامه الدفاعي في مباراة ودية أمام سيدني الاسترالي.

اللاعب يعد من أبرز الأسماء الواعدة في سماء تشيلسي، وجاري نيفيل محلل سكاي سبورتس طالب مورينيو بأن يمنحه فرصة في التشكيل الأساسي للبلوز في الموسم المقبل.

لم يشارك روبن لوفتس تشيك أساسيا مع تشيلسي بل لعب كبديل لدييجو كوستا في الدقيقة 40 ثم خرج مستبدلا من جديد.

وقال مورينيو إن اللاعب خرج مستبدلا لأنه طلب ذلك لشعوره بآلام في الظهر.

لكنه استدرك "أنا لم أره يعاني من ظهره حين كانت الكرة مع تشيلسي. كنت أراه يركض بشكل طبيعي ويتألق".

وتابع "لكنه كان يعاني من آلام في الظهر كلما كانت الكرة مع سيدني. كنت لا أستمتع به أثناء الدفاع بل أستمتع بما يفعله نمنيا ماتيتش وجون أوبي ميكيل".

ويشير مورينيو إلى أن اللاعب لم يكن يلتزم بواجباته الدفاعية ولهذا تم استبداله وأنه بحسب صحيفة ديلي ميل حين سأله "تحجج" بآلام الظهر.

وقاال مورينيو: "حقيقة علاقتي باللاعب تراجعت خطوة بعد مباراة اليوم".

تشيلسي فاز وديا على سيدني بهدف واحد.

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