بوسكيتس: ميسي بإمكانه تكرار هدف بلباو في أي فريق

(إفي): أبدى سيرخيو بوسكيتس، لاعب برشلونة الإسباني اعتقاده اليوم بأن زميله النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بامكانه تكرار الهدف الرائع الذي افتتح به ثلاثية البرسا في مرمى أتلتيك بلباو في نهائي كأس ملك إسبانيا "في أي منافسة"، مؤكدا أنه اللاعب "الأكثر إرباكا للخصم في العالم".

كان جورجي كيلليني، مدافع يوفنتوس الإيطالي قد أكد قبل المواجهة التي تجمع الفريقين في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم السبت المقبل أن ميسي سيواجه صعوبة في تسجيل هدف مماثل في إيطاليا.

وأوضح بوسكيتس أن ميسي بإمكانه تكرار هذا الهدف في أي منافسة، وحتى في نهائي دوري الأبطال الذي يقام السبت المقبل في برلين.

وأكد "ليو يمكنه تسجيل هذا الهدف في أي منافسة، ليس فقط أمام بلباو.. إنه اللاعب الأكثر إرباكا للخصم، اللاعب الأفضل في العالم، يمكنه أن يسجل هذا الهدف مجددا لأن موهبته وإرباكه لدفاعات المنافس تمثل الفارق".

وكان بوسكيتس أحد المشاركين في لقاء مفتوح مع وسائل الإعلام بالمدينة الرياضية ببرشلونة.

وأقر بوسكيتس بأن دوري أبطال أوروبا هو البطولة "التي تتمتع بالمكانة الأكبر"، لذا فإن فريقه لا يعتقد أنه الأقرب للفوز باللقب.

وفي هذا الصدد، أكد أن المباراة ستكون "معركة قوية للغاية" خاصة في وسط الملعب، حيث يلعب (اليوفي) بطريقة لعب مختلفة عن تلك التي ينتهجها فريقه.

وأردف "نأمل الفوز بمعركة منتصف الملعب لأنها هامة للغاية في فلسفتنا (المعتمدة على) الاستحواذ على الكرة والسيطرة على وسط الميدان".

وأبرز أهمية التشيلي أرتورو فيدال على الصعيد الخططي للسيدة العجوز في منتصف الملعب، مشيرا إلى أنه لاعب "لا يكل من الركض"، وهو ما يفتح المجال أمام فريقه في منطقة جزاء المنافس.

ورغم قوة (اليوفي)، فإن اللاعب أكد أن فريقه يعتزم "بذل قصارى جهده" لتحقيق اللقب الخامس في دوري أبطال أوروبا والثالث هذا الموسم بعد التتويج بالدوري والكأس.