عبير صبرى:سافرنا إلى ألمانيا بدعوة من غرفة الإعلام المرئى والمسموع

أكدت الفنانة عبير صبرى أن غرفة صناعة الإعلام المرئى والمسموع ،هى التى وجهت الدعوة للفنانين والفنانات المشاركين بالوفد الشعبى الذى سافر إلى ألمانيا لمرافقة الرئيس السيسى هناك.

> وجاء تصريح عبير.ردا على الجدل المثار حول الوفد الشعبى الذى سافر إلى ألمانيا ،ودور مؤسسة الرائاسة فى إختيارهم لمرافقة الرئيس السيسى

> وكانت قد نشرت صورة تجمعها بالفنان ممدوح عبد العليم والمطرب هشام عباس خلال تواجدهم فى طائرة الوفد . وكتبت على صفحتها بموقع فيس بوك “الوفد الشعبي الاعلامي بدعوه من غرفه الاعلام المرئي والمسموع …لكي يكون امر السفر وواضح للبعض اللي بيروجوا لكلام حول اختيار الرئاسه للوفد وتكاليف الرحله …مفهوم ؟! النجم ممدوح عبد العليم ..هشام عباس ..انا”.