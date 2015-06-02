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بالفيديو..أحمد موسى:مرسى وبديع يريدان التنازل عن الجنسية للهروب من الإعدام

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بالفيديو..أحمد موسى:مرسى وبديع يريدان التنازل عن الجنسية للهروب من الإعدام بالفيديو..أحمد موسى:مرسى وبديع يريدان التنازل عن الجنسية للهروب من الإعدام
قال الإعلامى أحمد موسى إن الرئيس الأسبق محمد مرسى، ومرشد الإخوان محمد بديع، يريدان التنازل عن الجنسية ولديهما عرضان، مشيراً إلى أن مرسى يريد الحصول على الجنسية القطرية وبديع يريد الجنسية التركية، لكى يبعدا عن الإعدام.
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وأضاف موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتى"، على فضائية "صدى البلد"، أن محمد صلاح سلطان تم ترحيله إلى الولايات المتحدة بعد أن باع كل قيادات جماعة الإخوان الإرهابية ما عدا والده.

وأوضح موسى أن محمد سلطان أدلى بمعلومات استفادت بها الدولة المصرية، وكشف المستور عن الإخوان وأدلى بتفاصيل كثيرة غير مسبوقة ولم تكن متوقعة، كما أفح عن مصادر تمويل الجماعة.


>- الجنايات تمد أجل النطق بالحكم على مرسى بقضيتى التخابر والهروب لـ16 يونيو
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مصر 365

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