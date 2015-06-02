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عادل حمودة لـ"خالد صلاح": السيسى سيطالب الألمان بزيادة الاستثمار والسلاح

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عادل حمودة لـ"خالد صلاح": السيسى سيطالب الألمان بزيادة الاستثمار والسلاح عادل حمودة لـ"خالد صلاح": السيسى سيطالب الألمان بزيادة الاستثمار والسلاح
قال الكاتب الصحفى عادل حمودة، إن الألمان يشيرون إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، سيطلب منهم زيادة الاستثمار، والسلاح، خلال زيارته برلين، لاسيما أن الاتحاد الأوروبى جَمَّدَ تصدير السلاح إلى منذ عامين، ولكن هذه الزيارة ستعمل على فك التجميد.

ونَوَّه حمودة، خلال مداخلة حيّة من برلين، مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامجه "آخر النهار"، على فضائية "النهار"، إلى أن زيارة الرئيس لبرلين هامة للغاية، مؤكّدًا أن هناك تعاونا أمنيا بين القاهرة وبرلين، لاسيما أنه قرأ اليوم خبرًا فى الصحف الألمانية، يؤكد أن وفدًا من ضباط الأمن الوطنى المصرى، ساعد الشرطة الألمانية، فى حراسة وحماية بعض مباريات كرة القدم بأوروبا.

وأوضح عادل حمودة، أن هناك اجتماعات بين أجهزة الأمن المصرية، وجهات أمنية بألمانيا، من أجل تدعيم الشق الأمنى المصرى، مشيرا إلى أن غرفة صناعة الإعلام المرئى والمسموع، هى من نظمت زيارة الوفد المصرى لألمانيا، وهى من وجهت الدعوات، ولا توجد أية جهات أخرى داخل مصر وراء هذا الأمر.

وأشار حمودة إلى أن هناك خطأ سياسيا وتقصيرا من الجانب المصرى لدى ألمانيا، وهو أن الإعلام فى ألمانيا لا يزال يعيش على حقائق قديمة، ولذلك يعلق على محاكمة مرسى وعناصر الإخوان، قائلاً إن أعداد أفراد جماعة الإخوان فى ألمانيا، الذين يحاولون تعكير صفو زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، قليلة للغاية، ولا يتجاوزون الأربعين شخصًا.


>خالد صلاح: زيارة السيسى لألمانيا مهمة وبرلين تلعب دورا كبيرا بأوروبا
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