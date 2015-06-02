مصدر بمطار القاهرة: البدوى لم يمنع من السفر للسودان

أكد مصدر مسئول بمطار القاهرة الدولى، أن الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، لم يمنع من السفر للسودان لحضور حفل تنصيب الرئيس السودانى عمر البشير.

وأشار المصدر إلى أن خبر منع البدوى من السفر بمطار القاهرة ليس له أساس من الصحة لأن البدوى لم يتقدم للسفر ومن ثم لم يمنع من السفر.

وأضاف المصدر، أن "البدوى" إذا تقدم للسفر سيتم الكشف على بياناته وإذا تبين أنه ممنوع من السفر لأى جهة من الجهات الأمنية سيمنع من السفر، وإذا تبين أنه غير مدرج سيسمح له بالسفر على الفور.

وكانت بعض المواقع الإخبارية، قد نشرت مساء اليوم الثلاثاء، خبرًا بمنع الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، من السفر، لإدراجه على قوائم الممنوعين من السفر وذلك على خلفية التحقيق معه فى إحدى القضايا.

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