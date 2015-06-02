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بالصور.. الجالية المصرية تحتشد لتحية السيسى أمام مقر إقامته ببرلين

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تعليق - 2015-03 - اليوم السابع

احتشد منذ قليل عدد كبير من الجالية المصرية بألمانيا، والوفد الشعبى والإعلامى والفنى، أمام بوابة برانبورج بفندق "ادلون"، وذلك فى مقر إقامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعاصمة برلين، وهتف المحتشدون "سيسى سيسى" للترحيب بالرئيس عبد الفتاح السيسى.

وكان الرئيس السيسى، وصل مساء اليوم الثلاثاء، مطار "تيجل"، بالعاصمة الألمانية برلين، وكان فى استقباله ممثل الألمانية، وعميد السلك الدبلوماسى الأجنبى فى ألمانيا، ورئيسة بعثة جامعة الدول العربية فى ألمانيا، والسفير محمد حجازى، سفير فى برلين.

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015
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