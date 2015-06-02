بالصور.. الجالية المصرية تحتشد لتحية السيسى أمام مقر إقامته ببرلين

احتشد منذ قليل عدد كبير من الجالية المصرية بألمانيا، والوفد الشعبى والإعلامى والفنى، أمام بوابة برانبورج بفندق "ادلون"، وذلك فى مقر إقامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعاصمة برلين، وهتف المحتشدون "سيسى سيسى" للترحيب بالرئيس عبد الفتاح السيسى.

وكان الرئيس السيسى، وصل مساء اليوم الثلاثاء، مطار "تيجل"، بالعاصمة الألمانية برلين، وكان فى استقباله ممثل الحكومة الألمانية، وعميد السلك الدبلوماسى الأجنبى فى ألمانيا، ورئيسة بعثة جامعة الدول العربية فى ألمانيا، والسفير محمد حجازى، سفير مصر فى برلين.



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