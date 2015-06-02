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المتحدث باسم الرئاسة:السيسى يلتقى زعيم الأغلبية بالبرلمان الألمانى غداً

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المتحدث باسم الرئاسة:السيسى يلتقى زعيم الأغلبية بالبرلمان الألمانى غداً المتحدث باسم الرئاسة:السيسى يلتقى زعيم الأغلبية بالبرلمان الألمانى غداً

قال السفير علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيلتقى زعيم الأغلبية فى البرلمان الألمانى غداً الأربعاء.

وشرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، خلال حديثه مع وفد الصحفيين، المشارك لتغطية زيارة الرئيس السيسى للعاصمة الألمانية برلين، جدول أعمال الرئيس فى ألمانيا والمجر.

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مصر 365

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