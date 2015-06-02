البشير يصدر مراسيم جمهورية بإعفاء نواب ومساعدى الرئيس ووزراء الدولة

أصدر الرئيس السودانى عمر البشير، مساء اليوم الثلاثاء مراسيم جمهورية بإعفاء كل من النائب الأول لرئيس الجمهورية بكرى حسن صالح، ونائب الرئيس حسبو عبد الرحمن، ومساعدى رئيس الجمهورية، والوزراء ووزراء الدولة.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس السودانى عمر البشير كان قد أعلن فى خطابه اليوم أمام الهيئة التشريعية للبلاد عقب أدائه اليمين الدستورية رئيسا للسودان لولاية رئاسية جديدة، أن الحكومة المقبلة سيتم تشكيلها خلال الأيام القادمة.

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