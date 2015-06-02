تقرير - بنفيكا: كوكا أجرى جراحة بسيطة في القلب .. ولن تمنع التعاقد معه

أكدت صحيفة (ريكورد) البرتغالي خضوع أحمد حسن "كوكا" مهاجم ريو أفي لجراحة بسيطة في القلب للتأكد من قدرة اللاعب على الانضمام لبنفيكا.

وكان كوكا قد اقترب من التعاقد مع بنفيكا لكن ظهور مشكلة بسيطة في قلب الهداف المصري حالت دون الإعلان رسميا عن التعاقد.

وأشارت الصحيفة في عددها الصادر يوم الثلاثاء إلى أن مجموعة من أطباء بنفيكا أجروا جراحة وصفتها (ريكورد) بـ"غير المؤلمة" للتأكد من قدرة اللاعب على الانضمام للفريق.

وخضع اللاعب لـ"قسطرة" وجراحة بسيطة تهدف للتأكد والوصول لمحور المشكلة في قلب اللاعب.

وتبين بناء على مصدر لبنفيكا ذكرته صحيفة (ريكورد) أن كوكا يتعافى بشكل جيد وسافر إلى القاهرة لقضاء العطلة. وأن المشكلة البسيطة في قلبه لن تعوق إتمام التعاقد معه.