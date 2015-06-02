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«الأرصاد» : طقس الغد لطيف شمالُا مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 33

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«الأرصاد» : طقس الغد لطيف شمالُا مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 33 «الأرصاد» : طقس الغد لطيف شمالُا مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 33

أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا، الأربعاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا معتدل ليلُا، هذا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الخفيفة صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة، كما تظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة تنشط على خليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن : القاهرة الصغرى 20 العظمى 33 الإسكندرية الصغرى 21 العظمى 28 مطروح الصغرى 18 العظمى 27 بورسعيد الصغرى 21 العظمى 29 دمياط الصغرى 21 العظمى 28.

 

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