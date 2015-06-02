شحاتة: أمام المقاولون هدفين يحققهما ضد الإسماعيلي

وضع حسن شحاتة المدير الفني للمقاولون العرب هدفين أمامه في مواجهة الإسماعيلي مع ذئاب الجبل يوم الأربعاء بالجولة 33 من الدوري المصري.

وقال شحاتة للصحفيين يوم الثلاثاء: "هدفنا نخرج من دائرة الإخفاقات المتتالية بالفوز على الإسماعيلي وحصد النقاط الثلاثة".

ولم ينجح المقاولون في تحقيق الفوز في أخر ست مباريات وتحديدا منذ لقاء الأهلي في 27 أبريل الماضي.

وأضاف المعلم "أيضا نهدف لاستعادة الثقة والابتعاد عن دائرة الخطر وقلت للاعبين لا تفكروا إلا في التركيز بالمباراة وتحقيق الفوز".

ويحتل المقاولون الترتيب الـ12 برصيد 42 نقطة بفارق خمس نقاط عن منطقة الهبوط.