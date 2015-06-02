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بالفيديو: خمسة أهداف مقصية رائعة بأقدام مصرية

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بالفيديو: خمسة أهداف مقصية رائعة بأقدام مصرية بالفيديو: خمسة أهداف مقصية رائعة بأقدام مصرية

تكمن متعة كرة القدم في هز الشباك وتزيد المتعة بالأهداف المميزة التي لا تراها في الكثير من المباريات، وتعد الركلات المقصية واحدة من اللقطات التي تُخرج صيحات الجماهير.

وشهد الدوري المصري أهداف جاءت عن طريق أهداف مقصية رائعة ..ويستعرض FilGoal.com أفضل الأهداف المقصية في المسابقات المصرية:

1- (أبو تريكة)

سجل محمد أبو تريكة العديد من الأهداف الرائعة في مشواره مع الأهلي ومن ضمن أهدافه الرائعة هدف الساحر في مرمى طلائع الجيش بمقصية رائعة في دور الـ8 من كأس موسم 2006-2007.

2- (حسام عبد المنعم)

في مباراة الزمالك أمام غزل المحلة في الدوري المصري موسم 2000-2001 سجل حسام عبد المنعم أفضل الاهداف المقصية التي شهدها الدوري المصري.

3- (حسام حسن)

وفي دوري 2002-2003 الذي توج به الزمالك سجل حسام حسن مهاجم الفارس الأبيض هدف بمقصية رائعة في شباك جولدي ( المعادن).

4- (أيمن حفني)

سجل أيمن حفني نجم مصر للمقاصة السابق والزمالك الحالي في موسم 2010-2011 هدفا بركلة مقصية في شباك الإسماعيلي.

5- (وائل فراج)

استطاع وائل فراج أن يستكمل سلسلة الأهداف المقصية الرائعة بعد أن سجل مهاجم مصر للمقاصة مقصية رائعة في شباك بتروجيت في الجولة 33 في الدوري هذا الموسم.

شاهد الأهداف الخمسة من هنا..

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فيديو اليوم السابع

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