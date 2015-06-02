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تقارير – لماذا استقال بلاتر.. الصحف الأمريكية تشير لتدخل FBI.. والبريطانية تتهم نائب رئيس الفيفا

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تقارير – لماذا استقال بلاتر.. الصحف الأمريكية تشير لتدخل FBI.. والبريطانية تتهم نائب رئيس الفيفا تقارير – لماذا استقال بلاتر.. الصحف الأمريكية تشير لتدخل FBI.. والبريطانية تتهم نائب رئيس الفيفا

الصحف البريطانية والأمريكية عملت على إبراز بعض الأسباب التي دفعت سيب بلاتر للاستقالة من منصبه كرئيس للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ABC الأمريكية قالت إن بلاتر متورط في التحقيقات الأمريكية التي كانت شرارة البدأ في عملية القبض على مسؤولين كبار في الفيفا بتهم تلقي رشاوى والتورط في أعمال فساد.

تورط بلاتر دفعه للرحيل عن مقعده من تلقاء نفسه بحسب التقرير، وأن اسمه ورد في عدد من الالملفات الشائكة التي لم تمنع كونجرس الاتحاد الدولي لكرة القدم للتصويت له رئيسا قبل أن يستقيل بعدها بأيام.

رشوة فالكي

صحيفة ديلي ميل البريطانية قالت إن جيروم فالكي سكرتير عام الفيفا متورط في قضية دفع رشوة تقدر بـ10 ملايين دولار لمسؤولين في الاتحاد المسؤول عن أمريكا الشمالية والوسطى والتي كان يقوده جاك ورنر.

هذه الأموال كان هدفها دفع هذا الاتحاد للتصويت لصالح جنوب إفريقيا في ملف استضافة كأس العالم 2010.

 

لم الشمل

الفيفا دعى لمؤتمر صحفي ونفى فيه هذه الادعاءات مؤكدا أن الأموال تم دفعها في مشروع من الجنوب إفريقية لدعم ما يسمى "لم شمل أبناء القارة السمراء" في أمريكا الشمالية والوسطى.

وأكد الفيفا أنه تولى مسؤولية هذا الملف بتكليف من الحكومة الجنوب إفريقية، دون الضلوع في أي فساد.

الحكومة جنوب إفريقية أكدت أنها طلبت من الفيفا حجز الملايين العشرة لديها وتولي مسؤولية المشروع.

مصادر أمريكية ذكرت في التقرير نفسه أن الأموال الـ10 ذهبت إلى حساب جاك ورنرالشخصي وهو مما يؤكد ضلوعه في فساد سيتم إبرازه في التحقيقات التالية.

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فيديو اليوم السابع

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