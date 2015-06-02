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“السارة” تغنى لجبال النوبة بمركز “الربع” الثقافي الخميس المقبل

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“السارة” تغنى لجبال النوبة بمركز “الربع” الثقافي الخميس المقبل “السارة” تغنى لجبال النوبة بمركز “الربع” الثقافي الخميس المقبل

تستعد الفنانة السودانية السارة وفرقتها “نوبيان تونز ” لتقديم مجموعة من أغانيها بالحفل الذى تحييه في مركز الربع للفنون، في السابعة والنصف مساء الخميس 4 يونيو المقبل، بمقر المركز بشارع المعز بالحسين.

السارة انتهت مؤخرًا مع جولتها الفنية بصحبة مشروع النيل، في الولايات المتحدة،وتقدم بالحفل أغانى أول ألبوماتها “طمي” الذى طرح منذ حوالي السنة، ومن أشهر أغانيه “حبيبي تعالى”، و”جبال النوبة”.

السارة تقدم أغانى من التراثيات السودانية والمصرية مع لمسة غربية ،وهو ما تعد لتقديمه ايضا فى حفلها ضمن فعاليات مهرجان “أفقى” بالاسكندرية يوم 12يونيو المقبل.

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