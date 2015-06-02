30 فستاناً رائعاً لمناسباتك الفخمة في الصيف!

تكثر المناسبات الرسمية في الصيف من سهرات وأعراس، وحفلات هامة فيزداد معها همنا لاختيار الفستان الملائم. لهذا، وحتى نساعدك في المهمة، اخترنا لك أجمل 30 تصميماً لفستان سهرة من منصات عروض موسم ربيع وصيف 2015.

وقد تنوّعت التصاميم بشكل كبير، بحيث ستتمكّين من إيجاد ما تبحثين عنه بسهولة بالغة، فهنالك الفساتين المكشوفة الأكتاف كالتي رأيناها لدى Oscar de la Renta، وMarchesa. وتلك ذات الحجم الكبير لدى Jenny Packham، وLela Rose. ومنها ذات الكتف الواحدة مثل Carolina Herrera، وDonna Karan أو المطبعة بالورود لدى Valentin Yudashkin، Dennis Basso، أو Naeem Khan. وطبعاً، هنالك أجمل الفساتين السوداء لعشاق هذا اللون الكلاسيكي، وقد رأيناها لدى Elie Saab، Nina Ricci، Mugler، وValentino. والمزيد من أجمل التصاميم.

شاهدي المجموعة الكبيرة لأروع فساتين السهرات التي اخترناها لك، وحاولي أن تنتقي أو أن تستوحي منها فستاناً لسهراتك الصيفية الفاخرة المقبلة.

سيعجبك أيضاً: