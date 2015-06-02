ترقيع القرنية وتصحيح الإبصار أكثر عمليات العيون انتشارا بين المصريين

ترقيع القرنية وتصحيح الإبصار، من أكثر العمليات الجراحية التى يلجأ لها المصريون، ويرجع ذلك لانتشار الإصابة ببعض الأمراض كقصر أو طول النظر أو سحابات وقرح القرنية.

وهذا ما توضحه الدكتورة مروة عبد القادر الفولى المدرس المساعد بمركز بحوث أمراض العيون، مؤكدة أن ترقيع القرنية وتصحيح الإبصار، من أكثر العمليات الجراحية التى يلجأ لها نسبة كبيرة من المصريين، فبالنسبة لترقيع القرنية، تكون أفضل علاج لبعض الأمراض التى قد تصيب القرنية، كالقرحة أو سحابات القرنية، أو بعض الإصابات الناتجة عن الحوادث التى قد ينتج عنها وجود غشاء يعيق الرؤية مما يتطلب ترقيع للقرنية .

تتابع أنه بالنسبة لعمليات تصحيح الإبصار، فتكون لعلاج قصر وطول النظر، والتى تعد من الأمراض الوراثية الأكثر انتشارا بين المصريين، أو ضعف النظر الناتج عن بعض الأمراض، كما يتم علاج هذه الحالات من خلال بعض العلاجات كالفيمتو ليزر أو الليزك، والتى تساعد على الشفاء بنسبة كبيرة دون أى مضاعفات فى وقت قصير.

تشير د. مروة عبد القادر الفولى أنه بعد إجراء هذا العمليات الجراحية، يجب إتباع بعض النصائح لتجنب أى مضاعفات تؤثر على نسبة نجاح العملية، كالتعرض لصدمة أو كدمة فى العين، أو الانحناء لأسفل أو ملامسة العين والضغط عليها .