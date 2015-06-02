أخبار عاجلة

فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية -
فيديو| وكيل النقابة: المحامية صفعتني على وجهي لما قولتلها أنتي «ست مستفزة» -
«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

لمرضى قصور عضلة القلب.. "LCZ696" دواء جديد يقلل الوفيات بنسبة 20%

Google+ Print
لمرضى قصور عضلة القلب.. "LCZ696" دواء جديد يقلل الوفيات بنسبة 20% لمرضى قصور عضلة القلب.. "LCZ696" دواء جديد يقلل الوفيات بنسبة 20%
أعلن الدكتور محمود حسنين، أستاذ أمراض القلب بطب الإسكندرية، خلال مؤتمر صحفى عقده قسم أمراض القلب بطب الإسكندرية، على هامش المؤتمر العلمى "كارديو الكس 15" بالإسكندرية، أن هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية FDA ستوافق على دواء جديد لعلاج قصور عضلة القلب أغسطس المقبل 2015 والذى سيمثل ثورة فى علاج قصور عضلة القلب ويقلل الوفيات الناتجة عنه.

وقال إن هذا الدواء الجديد اسمه LCZ696 هو أحدث دواء لعلاج قصور عضلة القلب يظهر منذ أكثر من 10 سنوات، موضحًا أن هذا الدواء يقلل الوفيات من مرضى قصور عضلة القلب بنسبة تزيد على الــ20% عن أى علاج يتوافر حاليًا وأنه لا يقلل فقط الوفيات ولكن يقلل الدخول إلى المستشفى بسبب قصور عضلة القلب.

وأوضح أن الدواء الجديد سيحصل على موافقة وزارة الصحة المصرية بعد عام من موافقة بلد المنشأ ويعتبر بشرى لمرضى عضلة القلب لأن مرض قصور عضلة القلب يحقق أعلى نسبة وفاة عن الوفاة الناتجة عن الأمراض السرطانية ويمثل ثورة وبشرى لمرضى قصور عضلة القلب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365