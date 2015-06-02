لمرضى قصور عضلة القلب.. "LCZ696" دواء جديد يقلل الوفيات بنسبة 20%

أعلن الدكتور محمود حسنين، أستاذ أمراض القلب بطب الإسكندرية، خلال مؤتمر صحفى عقده قسم أمراض القلب بطب الإسكندرية، على هامش المؤتمر العلمى "كارديو الكس 15" بالإسكندرية، أن هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية FDA ستوافق على دواء جديد لعلاج قصور عضلة القلب أغسطس المقبل 2015 والذى سيمثل ثورة فى علاج قصور عضلة القلب ويقلل الوفيات الناتجة عنه.

وقال إن هذا الدواء الجديد اسمه LCZ696 هو أحدث دواء لعلاج قصور عضلة القلب يظهر منذ أكثر من 10 سنوات، موضحًا أن هذا الدواء يقلل الوفيات من مرضى قصور عضلة القلب بنسبة تزيد على الــ20% عن أى علاج يتوافر حاليًا وأنه لا يقلل فقط الوفيات ولكن يقلل الدخول إلى المستشفى بسبب قصور عضلة القلب.

وأوضح أن الدواء الجديد سيحصل على موافقة وزارة الصحة المصرية بعد عام من موافقة بلد المنشأ ويعتبر بشرى لمرضى عضلة القلب لأن مرض قصور عضلة القلب يحقق أعلى نسبة وفاة عن الوفاة الناتجة عن الأمراض السرطانية ويمثل ثورة وبشرى لمرضى قصور عضلة القلب.