فلاح بكفرالشيخ يكتشف خيانة زوجته مع خفير نظامي بـ« مقطع فيديو»

اكتشف فلاح مقيم بإحدى قرى مراكز قلين بكفرالشيخ، خيانة زوجته مع خفير نظامي من نفس القرية على مقطع فيديو متداول بين الشباب.

تلقى اللواء عبدالرحمن شرف، مدير الأمن، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قلين، مأمور مركز قلين بكفرالشيخ بتلقيه بلاغًا من “أ. م. م “، 24 عاما، من إحدى قرى المركز يتهم فيه زوجته “ه ن” (22 عاما، ربة منزل)، بالزنا وإقامة علاقة آثمة مع خفير نظامي يدعي “م أ م”، من قوة خفراء المركز.

ألقت المباحث القبض على الخفير، وبفحص هاتفه عثر على مقاطع فيديو يمارس فيها الرذيلة مع زوجة صاحب البلاغ، وباستدعاء الزوجة ومواجهتها اعترفت، وبالعرض على النيابة أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة المحضر رقم 7409 لسنة 2015 جنح مركز شرطة قلين.