سلمى الديب بين « يا أنا يا إنتى » و «البيوت أسرار» في رمضان

كتب – محمد سويلم

قالت الفنانة سلمى الديب لـ”ONA؛ أنها مشغولة حاليُا بتصوير مسلسلين لشهر رمضان المقبل، الأول مسلسل “يا أنا يا إنتى “ حيث تجسد دور دعاء وهى فتاة محجبة انضمت لعائلة الفنانة فيفي عبده فى ظروف غامضة ضمن أحداث المسلسل .

يذكر أن مسلسل ” يا أنا يا إنتى ” تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، وتدور الأحداث حول المجتمعين الشعبي والارستقراطي ، وهو من بطولة الفنانة فيفي عبده والفنانة سمية الخشاب وإنتاج مها سليم ومن إخراج أحمد حمودة وياسر زايد .

كما تواصل “سلمى” تصوير دورها فى مسلسل “البيوت أسرار”، والذى تجسد من خلالة شخصية زوجة ضابط شرطة ضمن أحداث المسلسل .

مسلسل “البيوت أسرار”، بطولة آيتن عامر،ونسرين آمين، وهنا شيحة ومن إخراج كريم العدل وإنتاج طارق الجنيني .

من ناحية أخرى تنتظر هنا عرض فيلمها الجديد ” ليلة سعيدة ” ،ويذكر أن الفيلم يشارك فى بطولته أحمد عزمى، ناهد شوقى، عفاف شعيب، سليمان عيد، إيناس النجار، عمر خورشيد، تأليف وإخراج محمود سليمان.

جدير بالذكر أن سلمى الديب إقتحمت عالم الدراما المصرية منذ 8 سنوات تحديداً فى عام 2006 من خلال ثلاث مسلسلات فى سنة واحدة و لها رصيد فى هذه الفترة أكثر من 23 عمل ما بين التلفزيون و السينما رغم أنها لم تتجاوز الخامسة و العشرين من عمرها .