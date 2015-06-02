بالفيديو.. لحظة هبوط طائرة الرئيس السيسى بمطار "تيجل" فى ألمانيا

رصدت كاميرا "اليوم السابع" لحظة هبوط طائرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمطار "تيجل"، فى العاصمة الألمانية ببرلين.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد وصل إلى مطار تيجل العسكرى بألمانيا، وكان فى استقباله ممثل الحكومة الألمانية، وعميد السلك الدبلوماسى الأجنبى فى ألمانيا، ورئيسة بعثة الجامعة العربية فى ألمانيا، والسفير محمد حجازى، سفير مصر فى ألمانيا.

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