النجمات يتألقن في حفل أوسكار الموضة... فمن الأجمل من بينهن؟

اجتمع أبرز مصممي الموضة مع نجماتهم وملهماتهم على السجادة الحمراء ليلة البارحة في حفل CFDA 2015 أو ما يسمى بحفل أوسكار الموضة لتكريمهم في هذا الحفل بجوائز وألقاب سنوية، وظهرت النجمات بأجمل إطلالاتهن على السجادة الحمراء، نعرفك على الفائزين وأجمل الحاضرات في السطور التالية:

خطفت الشقيقتان المبدعتان آشلي Ashley وماري-كيت أولسن Mary-Kate Olsen جائزة أفضل المصممات هذا العام عن تصاميمهما الجميلة لماركة The Row، بينما خطف الثنائي ماريا غارسيا شويري Maria Grazia Chiuri وبياربابلو بيكولي Pierpaolo Piccioli جائزة المصممين العالميين عن عملهما المتميز لدار Valentino.

أما بالنسبة للأزياء الرجالية، فقد تميز بها المصمم توم فور Tom Ford ليخطف جائزة أفضل مصمم للأزياء الرجالية، وفازت المصممة تابيثا سيمون Tabitha Simmons بجائزة أفضل مصممة إكسسوارات لهذا العام .

وبعيداً عن الجوائز الخاصة في هذا الحفل، ظهرت العديد من الإطلالات الرائعة على السجادة الحمراء، منها: إطلالة عارضات الأزياء الشقيقات بيلا Bella وجيجي حديد Gigi Hadid ببدل عصرية أنيقة، والإطلالات العصرية من زميلتيهما كارلي كلوس Karlie Kloss وجون سمولز Joan Smalls.

كما شهد الحفل حضور نجمات الشاشة المتألقات، حيث ظهرت دايان كروغر Diane Kruger متألقة كعادتها بفستان أحمر رائع على السجادة الحمراء، واختارت أماندا سايفريد Amanda Seyfried تصميماً غريباً بألوان لماعة بعيداً كل البعد عن اختياراتها الأنثوية الناعمة المعتادة.

وقد ضم هذا الحفل الظهور الأول لكيم كارداشيان Kim Kardashian بعد إعلان حملها، حيث ارتدت فستاناً أسوداً جريئاً من Proenza Schouler كان طوله غير مناسب إطلاقاً فبدت قصيرة للغاية على الرغم من الكعب العالي الذي ترتديه.

شاهدي معنا في الصور أعلاه أجمل الإطلالات في هذا الحفل وشاركينا برأيك.