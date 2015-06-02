اختاري إحدى هذه الحقائب لإطلالتك الصيفية

في كل موسم يقدم المصممون العديد من التصاميم المتجددة للحقائب التي تضفي الحياة والانتعاش على أناقتك، وفي هذا الموسم قدم المصممون عدداً من التصاميم العملية والجميلة والتي تتناسب مع الإطلالات الصيفية، وقد لفتتنا من ضمنها 3 تصاميم يمكن أن نقول بأنها من أبرز اتجاهات صيف 2015 نعرضها لك في السطور التالية:

يعد هذا التصميم تعبيراً مثالياً عن الإطلالة الصيفية العصرية، وقد شاهدناه هذا الموسم في العديد من العروض لأكبر دور الأزياء العالمية، مثل: Armani، و Gucci، وغيرهما، وإن أردت اختيار هذا التصميم فتأكدي من أنه يناسب احتياجاتك، لكنك قد تجدين صعوبة في استخدامه أحياناً.

الحقائب الدائرية

تتميز الحقائب التي تأخذ الشكل الدائري بندرتها وتفردها، فاقتناؤك لهذا النوع من الحقائب يجعل إطلالتك عصرية وبعيدة عن الملل، وهذا هو المطلب الأساسي للكثير من السيدات، وقد شاهدنا هذا التصميم في العديد من العروض الصيفية، منها: عرض Karen Walker، وعرض Rebecca Minkoff، بالإضافة إلى عرض Versace.

الحقائب الصغيرة

اتجهت العديد من دور الأزياء العالمية لتقديم تصاميم صغيرة من حقائبها الأنيقة، ولا تكفي هذه الحقائب لأكثر من هاتفك النقال وبعض البطاقات، فخذي هذه النقطة بعين الاعتبار عند اقتنائها، كما تتميز معظم هذه الحقائب بحزام طويل لتحمل بطريقة Cross Body، وإن أردت اقتناء الحقائب الصغيرة فننصحك بتجربتها، وتأكدي من أنها تناسب طولك وتتسع لهاتفك على الأقل.

شاهدي معنا أجمل الحقائب لربيع وصيف 2015، واختاري منها ما يناسب إطلالتك.

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