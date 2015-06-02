الإفريقي يتوج بالدوري التونسي قبل مواجهة الأهلي

توج الإفريقي بلقب الدوري التونسي بطريقة درامية عقب تغلبه على الترجي الجرجيسي 2-1 في الجولة الأخيرة من المسابقة يوم الثلاثاء.

وبدأ الإفريقي المباراة وهو في المركز الأول برصيد 62 نقطة، بفارق نقطتين عن النجم الساحلي الوصيف والذي التقى مع جمعية جربا.

وكان الإفريقي هو الأقرب للفوز باللقب بفارق الأهداف بعد نهاية الشوط الأول من مباراته بالتعادل السلبي، فيما نافس النجم بقوة عقب تقدمه على جمعية جربا برباعية نظيفة.

في الشوط الثاني تقدم الإفريقي واستقبل هدف التعادل ثم سجل هدف الفوز في الدقيقة 83 ليتوج بالللقب الأول له منذ 2008.

ويستضيف الإفريقي منافسه الأهلي في إياب دور الـ16 الثاني من الكونفدرالية يوم الأحد المقبل.