المستكاوي يحكي لـ في الجول.. القصة الكبيرة وراء خسارة الأهلي من الزمالك 6-0

في مثل هذا اليوم قبل 71 عاما خسر الأهلي من الزمالك "فاروق" بسداسية نظيفة. ولأنه لا يوجد من عاصر الحدث فهناك رواية عمل عليها الأستاذ حسن المستكاوي يحكيها ويقدمها لـFilGoal.com.

ونشر FilGoal.com وفقا لأرشيف الأهرام قصة المباراة التي انتهت بخسارة الأهلي من الزمالك 6-0.

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واستطلع FilGoal.com ما قام به الأستاذ حسن المستكاوي الناقد الرياضي في جريدة الأهرام وعضو مجلس التحرير في جريدة الشروق ورئيس نادي وادي دجلة والذي قضى أعواما طويلة في البحث والتنقيب عن كل ما يخص تاريخ النادي الأهلي.

والتالي على لسان حسن المستكاوي لـFilGoal.com.

يقول المستكاوي: "حيدر باشا كان رئيس الزمالك واتحاد الكرة وشطب 14 لاعبا من الأهلي بعد السفر لفلسطين لخوض مباراة ودي ولم يشطب لاعبا من الزمالك لأنه لم يسافر أحدهم.

ورأى جمهور الأهلي أن هذا القرار ظالما لأنه رئيس الزمالك في نفس الوقت ولم يُرفع الشطب عن هؤلاء إلا بعد الهزيمة بسداسية في نهائي الكأس بثلاثة أشهر بعدما تقدم إدارة الأهلي بالتماس للملك".

وأضاف المستكاوي "بعد المباراة التاريخية أعجب الملك فاروق بأداء الزمالك الذي كان يلقب بالمختلط حينها وتحول اسمه للملك فاروق".

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وفيما يلي الرواية كاملة كما كتبها المستكاوي في كتابه.. "النادي الأهلي – بطولة في الرياضة والوطنية"

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أول أزمة مدوية للأهلي مع اتحاد كرة القدم وقعت في عام 1943، فقد طلب ليفون كاشيشيان المحرر الرياضي في إحدى الصحف الفلسطينية سفر النادي الأهلي للعب 3 مباريات ودية خلال الصيف.

أجرى الأهلي اتصالا باتحاد الكرة للحصول على الموافقة فرفض الاتحاد، علما بأن فريق اتحاد الجيش المصري كان قد سافر ولعب في فلسطين.

تدخل فؤاد سراج الدين وكان عضوا بالأهلي ووزيرا للداخلية ووافق على سفر الفريق، وأرسل الموافقة إلى وزارة الشئون الاجتماعية التي تشرف على الأندية، إلا أن رئيس الاتحاد ووزير الحربية حيدر باشا حصل على هذه الموافقة ومزقها.

ويبدو أن في الأمر خلافا بينه وبين فؤاد باشا سراج الدين، الذي علم بما جرى فأمر بسفر الفريق واستخراج جوازات السفر، وأن يتشكل تحت إسم "منتخب نجوم القاهرة"، وبالتالي يبدو كأنه مجموعة من اللاعبين شكلت فريقا فيما بينهم، دون ضرورة الحصول على موافقة اتحاد الكرة، الذي هدد بشطب اللاعبين في حالة السفر.

وبالفعل سافر فريق الأهلي تحت إسم "نجوم القاهرة" إلى فبسطين، فقرر اتحاد الكرة برئاسة حيدر باشا شطب 14 لاعبا ، وتوقف نشاط اللعبة في الأهلي لمدة شهر.

وعندما جاء موعد كأس الملك تدخل أحمد باشا حسنين لكي يعفو الاتحاد عن اللاعبين بشرط الاعتذار للملك رسميا.

وفي 29 سبتمبر 1943 اجتمع مجلس إدارة الأهلي في منزل جعفر والي باشا رئيس النادي بمطرية الزيتون وجرت مناقشة لموضوع الايقاف والشطب.

وتناول الحضور مسألة سلطة الاتحاد على الأفراد وحقه في منعهم من اللعب خارج القطر، وقال محمد مدكور عضو المجلس أنه كان قد صدر قرارا بمنع اللعب في فلسطين وأن فريق اتحاد الجيش سافر قبل صدور قرار المنع.

وأوضح أحمد فؤاد أنور أن الاتحاد منع أندية أخرى من السفر إلى فلسطين، وانتهى الاجتماع باقتراح من فكري أباظة برفع مذكرة الى اتحاد كرة القدم بملاحظات المجلس التي تتلخص في أن العقوبة أبدية وأن السبب لم يذكر في قرار الشطب، وأن اللاعبين لم يحقق معهم، فإذا رأى الاتحاد ألا يأخذ بوجهة نظر مجلس ادارة النادي فإن النادي الأهلي مع الأسف الشديد لا يستطيع عمليا أن يدبر بحال ازاء شطب 14 من أبرز لاعبيه فريقا لائقا لمباريات الموسم.

وقد انتهت الأزمة باشتراك الفريق في كأس الملك.

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لكن هناك حادثة شهيرة وهي قرار اتحاد كرة القدم عام 1944 بإيقاف 14 لاعباً من النادي الأهلي الذين لعبوا في فلسطين تحت اسم فريق "نجوم القاهرة".

وكان رئيس الاتحاد في ذلك الوقت هو حيدر باشا رئيس ناجي المختلط.

وقد أدى هذا القرار إلى انسحاب الأهلي من الاتحاد، وتصاعدت الأزمة حتى تدخل الملك فاروق شخصيا وطلب حيدر باشا وأمره بإنهاء المشكلة، بحيث يعتذر الأهلي ويقبل اعتذاره قبل مباراة الفريقين في نهائي الكأس والتي انتهت بفوز المختلط 6-صفر.