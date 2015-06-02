بالفيديو - دمنهور يستعد للزمالك بطحن الأسيوطي 5-1

سحق ألعاب دمنهور مضيفه الأسيوطي بخماسية مقابل هدف في مباراة الجولة 33 يوم الثلاثاء قبل صدامه بالزمالك متصدر الدوري المصري.

وهبط دمنهور رسميا بعد جمعه 14 نقطة بعد الفوز على الأسيوطي من 33 مباراة وقفز مركزا واحدا في الترتيب الـ19 وبات الأسيوطي في قاع الجدول بـ13 نقطة.

وجاءت الخماسية رائعة عن طريق محمد سمير هدفين خلال دقيقتين متتاليتين 11 و12 وزاد بالثالث أكرم زاوي في الدقيقة 26.

وسجل إسلام زكريا الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة 39 قبل أن يتم زاوي الخماسية بثاني أهدافه في الدقيقة 62.

وأحرز عطية النشوي هداف الأسيوطي الهدف الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 75.

ويلعب دمنهور مع الزمالك يوم 17 يونيو الجاري بسبب التوقف الدولي.

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