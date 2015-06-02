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بالفيديو - المقاصة يستعد للأهلي بإسقاط بتروجيت في مباراة الـ9 أهداف

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بالفيديو - المقاصة يستعد للأهلي بإسقاط بتروجيت في مباراة الـ9 أهداف بالفيديو - المقاصة يستعد للأهلي بإسقاط بتروجيت في مباراة الـ9 أهداف

حقق مصر للمقاصة فوزا مضاعفا على بتروجيت بنتيجة 6-3 يوم الثلاثاء في الجولة 33 من الدوري المصري شهدت تألق أكثر من لاعب وأهدافا رائعة.

وشهدت المباراة تسجيل محمد رجب مهاجم بتروجيت هاتريك. لكن السيد حمدي ووائل فراج مع تألق عمر النجدي الذي صنع ثلاثة أهداف ساهم في فوز المقاصة.

وحافظ المقاصة على ترتيبه الرابع منفردا برصيد 54 نقطة قبل مواجهة الأهلي في الجولة المقبلة. بينما حل بتروجيت سابعا برصيد 47 نقطة.

وسجل وائل فراج الهدف الأول بعد دقيقتين وسجل الثاني بخلفية مزدوجة رائعة في الدقيقة 18.

وسجل محمد رجب الأول لبتروجيت في الدقيقة 34.

واتسع الفارق 3-1 بفضل هدف سعيد مراد الذي جاء في الدقيقة 45.

ومع بداية الشوط الثاني سجل رجب هدفيه الثاني والثالث في الدقيقتين 46 و67.

وسارت المباراة نحو التعادل لكن عمر النجدي سجل الهدف الرابع في الدقيقة 83 وأحرز السيد حمدي هدفين متتاليين يؤكد بهما الفوز في الدقيقتين 89 و90 بعد خطأ محمد الشناوي حارس المرمى.

شاهد الأهداف

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فيديو اليوم السابع

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