محافظ الفيوم يشدد على أهمية الدورة التدريبية لقواعد السلامة والطرق

التقى المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم، بمكتبه ظهر اليوم، بالدكتور مجدى العزب، رئيس مجلس أمناء مؤسسة رايات، والعقيد أسامة مرشد ممثلاً للإدارة العامة لمرور القاهرة، وإيهاب شلبى عضو مجلس إدارة نادى السيارات والرحلات، ومنظمى الدورة التدريبية على قواعد السلامة والطرق ومبادئ الإسعافات الأولية، بحضور اللواء خالد جيرتى السكرتير العام للمحافظة.

وشدد محافظ الفيوم على أهمية وضرورة هذه الدورات وخاصة لقائدى المركبات على الطرق السريعة لتلافى الكثير من الحوادث وضرورة التوعية بسلامة المواطنين وكيفية التعامل مع الحالات والإصابات الناتجة عن الحوادث.

يذكر أن الدورة التدريبية بدأت اليوم بديوان عام محافظة الفيوم وتم تدريب قائدى المركبات من المؤسسات المختلفه بالفيوم بقطاعات الطرق والزراعة والطب البيطرى وسائقى الديوان العام.

خلال اللقاء عرض محافظ الفيوم الإمكانات السياحية المتعددة للمحافظة وإمكانية تخصيص مساحة مناسبة لإقامة نادٍ للسيارات خارج القاهرة بالاتفاق مع مسؤلى نادى السيارات، موضحًا أن المحافظة من المحافظات الواعدة فى استقبال جميع الاستثمارات فى شتى المجالات.